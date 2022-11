F1 : Kardashian, Red Bull… L’improbable comparaison de Lewis Hamilton

Hugo Chirossel

La fin de saison de Red Bull a fait énormément parler. Sanctionné pour avoir dépassé le plafond budgétaire de la Formule 1 en 2021, la relation entre Max Verstappen et Sergio Pérez a également interrogé. Lors du Grand Prix du Brésil, le Néerlandais avait refusé de laisser sa position à son coéquipier, alors que ce dernier luttait avec Charles Leclerc pour la seconde place du championnat des pilotes. Pour Lewis Hamilton, tout cela ressemble un peu à la série sur la famille Kardashian.

Tout allait bien pour Red Bull, jusqu’à l’avant-dernière manche de la saison. À la lutte avec Charles Leclerc pour la deuxième place au classement des pilotes, Sergio Pérez a finalement vu le Monégasque remporter la bataille. Il faut dire que Checo n’a pas été aidé par Max Verstappen. Dans le dernier tour du Grand Prix du Brésil, le Néerlandais a refusé de respecter les consignes de son équipe, qui lui demandait de laisser sa position à son coéquipier. Une décision qui a interrogé et qui a fait ressortir certaines tensions entre les deux pilotes, alors que peu de temps avant, Red Bull avait été sanctionné par la FIA pour avoir dépassé le plafond budgétaire de la Formule 1 en 2021.

« Ça ressemble un peu au show des Kardashian »

Du côté de Mercedes en tout cas, on semble se délecter de tout ce qu’il se passe ces derniers temps chez Red Bull. Pour Lewis Hamilton, les événements des dernières semaines au sein de l’écurie dirigée par Christian Horner lui font penser à… la série sur la famille Kardashian. « Cela n’arriverait jamais chez Mercedes ! Je veux dire, ça ressemble un peu au show des Kardashian ce qui se passe chez eux. Le budget, les consignes, c’est assez hilarant, certaines des choses que j’ai entendues ces derniers jours ont été si divertissantes. Je suis sûr que tout sera sur Netflix, ça va être génial », a déclaré le septuple champion du monde, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Plus vous êtes hauts au classement et plus les couteaux sont aiguisés »