F1 : Verstappen champion du monde, l'énorme soulagement de Red Bull

Arnaud De Kanel

Après un début de saison dominé par Ferrari, l'écurie Red Bull pouvait craindre le pire pour la défense du titre mondial de Max Verstappen. Or, le pilote néerlandais a su renverser la situation assez rapidement en écrasant la concurrence et profitant des erreurs de la Scuderia. Un véritable ouf de soulagement pour l'écurie autrichienne.

Fort de son titre de champion du monde, Max Verstappen ne s'attendait certainement pas à être titillé de la sorte par Ferrari en tout début de saison. Après 3 courses, il comptait 46 points de retard sur un Charles Leclerc qui paraissait intouchable. Mais Verstappen n'a rien lâché alors qu'il avait abandonné à Bahreïn et en Australie. Il prenait la tête du championnat dès la sixième course en Espagne au moment où les problèmes de fiabilité ont commencé à coûter cher à Charles Leclerc et Ferrari, et ne la quittait plus jamais, au grand bonheur de Red Bull.

Le soulagement d'Helmut Marko

Consultant pour l'écurie autrichienne, Helmut Marko s'est réjouit que Max Verstappen ait rattrapé son retard après un début de saison compliquée. « Nous avons renversé la situation et pendant la saison, nous sommes passés d’une voiture en surpoids et pas facile à régler à une voiture qui fonctionnait partout. Sauf au Brésil, nous avons souffert là-bas. Mais à part ça, sur l’ensemble du développement et du championnat, nous ne pouvons que dire que l’équipe et les pilotes ont fait de l’excellent travail et qu’il sera difficile de faire aussi bien l’année prochaine » a analysé Marko dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

How 2022 started 😔 How 2022 ended 🤩 #F1 pic.twitter.com/bUlI6AXSpu — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 22, 2022

