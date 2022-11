F1 : Gasly, Alonso… L’incroyable soulagement d’Ocon, il se lâche

La rédaction

Les derniers moments entre Fernando Alonso et Esteban Ocon ont été très tendus. Parti chez Aston Martin, l’Espagnol a été remplacé par Pierre Gasly. Alors qu’Ocon démarrera bientôt sa préparation pour la saison à venir, il s’est exprimé sur le rôle de son ancien coéquipier dans ces moments-là et évoque notamment celui qu’aura Pierre Gasly.

À l’issue du Grand Prix d’Abu Dhabi, Fernando Alonso et Esteban Ocon ne se sont pas quittés de la meilleure des manières. Les deux pilotes étaient en froid depuis leur accrochage survenu au Brésil. Alors que la préparation débute très bientôt, Le pilote français s’est exprimé sur le rôle de l’Espagnol.

« On ne va pas dire surmené, mais c’est moi qui faisais tout »

Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Esteban Ocon a été interrogé sur sa première préparation sans Fernando Alonso, qui sera chez Aston Martin la saison prochaine. Le pilote français a notamment fait une étrange révélation sur les hivers passés avec l’Espagnol, tout en évoquant l’arrivée de Pierre Gasly. « Un hiver plus calme ? Je l’espère, honnêtement c’était 98 % sur mon dos et 2 % sur le sien. J’étais... on ne va pas dire surmené, mais c’est moi qui faisais tout. Je faisais tout le développement du simulateur, c’est moi qui faisais tous les déplacements marketings quasiment, je faisais une très grosse partie du travail. Avec Pierre, je pense qu’on pourra se partager ce travail et ça pourra m’aider à garder de l’énergie sur la saison. Je suis sûr que de ce côté, ce sera bien mieux. »

« Il n’y a pas de place supplémentaire »