F1 : Vettel, Alonso, Gasly... Voilà les grands changements pour 2023

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix d'Abu Dhabi a sonné la fin de la saison 2022. Désormais, tous les volants pour 2023 ont trouvé preneur. Et il y a énormément de changements. L'annonce de la retraite de Sebastian Vettel a provoqué un énorme chamboulement et tout le paddock a été secoué. Au total, 6 pilotes ont changé d'air.

La grille 2023 est désormais connue ! Et ça a pas mal bougé. En effet, la retraite de Sebastian Vettel n'a pas poussé Lewis Hamilton et Fernando Alonso à faire de même mais la volonté des deux de continuer a dynamité le marché des transferts. C'est surtout Alonso qui a semé la pagaille en annonçant son départ d'Alpine. Voici un résumé des grands changements pour 2023.

F1 : Ferrari fait le bilan de sa saison 2022 https://t.co/dLZE1rPIqc pic.twitter.com/c0TcL3PnNT — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

Un mercato dingue

Faute de baquets libres, la grille 2023 devait fortement ressembler à celle de cette année. Or, Sebastian Vettel a annoncé son départ d'Aston Martin. Alors, il fallait que l'écurie britannique trouve un nouveau coéquipier à Lance Stroll. Malgré qu'il discutait d'une prolongation de contrat avec Alpine, Fernando Alonso annonçait son arrivée chez Aston Martin à la surprise générale. Une situation qui a obligé Alpine à réagir, mais de quelle manière... L'écurie française s'est empressé de dévoiler le nom du remplaçant d'Alonso sur ses réseaux sociaux : Oscar Piastri. Or, lui qui était dans la réserve des jeunes pilotes d'Alpine, a immédiatement démenti ce prétendu accord. Dans le même temps, il prenait la décision de rejoindre McLaren qui n'avait pas reconduit Daniel Ricciardo. Il ne restait plus beaucoup de solution pour trouver un pendant à Esteban Ocon mais une demeurait : Pierre Gasly. Après plusieurs semaines de négociations, le Rouennais devenait officiellement un pilote Alpine. AlphaTauri devait lui trouver un remplaçant et c'est le convaincant Nyck de Vries qui a été nommé. De son côté, Williams a évincé Nicholas Latifi et l'a remplacé par Logan Sargeant. Enfin, Haas n'a pas souhaité poursuivre avec Mick Schumacher et a donc rappelé Nico Hulkenberg.

Les mastodontes n'ont rien changé

Enfin, chez les 3 premiers du classement constructeurs, aucun changement n'est à signaler. Charles Leclerc et Carlos Sainz piloteront pour Ferrari, Lewis Hamilton et George Russell pour Mercedes, Max Verstappen et Sergio Perez chez Red Bull. Seul doute pas encore levé malgré les démentis du principal intéressé, le futur de Mattia Binotto. Le directeur sportif de Ferrari pourrait être remercié et remplacé par le Français Frédéric Vasseur, actuellement chez Alfa Romeo. Aucun changement de pilote n'est à déplorer dans cette écurie qui a renouvelé sa confiance à Valtteri Bottas et Guanyu Zhou. Le possible départ de Vasseur ne devrait pas remettre leur avenir en question.