F1 : Aston Martin prépare déjà sa révolution pour Alonso

Arnaud De Kanel

Arrivé chez Aston Martin pour remplacer Sebastian Vettel parti à la retraite, Fernando Alonso voit un tapis rouge se dérouler devant lui. Afin de faciliter au mieux son intégration au sein de l'écurie mais surtout pour bien préparer la saison 2023, Aston Martin envisage de lui concocter un programme spécifique dès cet hiver.

En plein milieu de la saison, Fernando Alonso prenait la décision de quitter Alpine pour rejoindre Aston Martin afin d'y récupérer le baquet laissé libre par Sebastian Vettel. Si son aventure avec l'écurie française s'est très mal terminée, il peut compter sur la confiance de sa nouvelle équipe qui s'apprête à le mettre dans les meilleures dispositions possibles. En effet, il devrait piloter dès cet hiver.

Alonso devrait piloter la monoplace de 2021

Malgré tout, Fernando Alonso ne pilotera pas la monoplace 2023, encore en phase de finalisation. Mike Krack, directeur d'Aston Martin F1, a assuré qu'Alonso effectuera ses premiers roulages afin de se familiariser avec les membres de l'écurie. « Nous avons prévu des réunions, des visites des départements, ceux-ci auront désormais lieu dans les semaines et les mois à venir. Il n’y aura pas tellement d’essais avec la nouvelle voiture. Nous n’avons que trois jours à Bahreïn que nous devons partager entre deux pilotes. Ce n’est pas beaucoup. Donc, quoi que vous puissiez faire dès le départ, cela payera. Un test avec une voiture 2021 n’a pas encore été décidé. Il y a des tests prévus avec Pirelli pendant l’hiver, nous examinons cela, en essayant de déterminer s’il est plus logique de faire un essai en privé avec la F1 de 2021 et sans contrainte ou s’il vaut mieux le faire rouler dans la voiture actuelle lors d’une journée avec Pirelli » a confié le nouveau patron d'Alonso dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Il s’agira plus de gagner en rythme »