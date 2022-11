F1 : Lewis Hamilton n’a pas échappé à la catastrophe

Arnaud De Kanel

Il n'y aura pas eu de miracle pour Lewis Hamilton cette année. Pour la première fois de sa carrière, le Britannique a terminé la saison sans avoir remporté le moindre Grand Prix suite à son abandon à Abu Dhabi. Très éprouvé suite à cette année compliquée, il se réjouit qu'elle soit arrivée à son terme.

Cette année 2022 est à oublier pour Lewis Hamilton. En 22 Grand Prix disputés cette saison, il n'a pas réussi à trouver la faille pour s'imposer, une première pour le septuple champion du monde depuis 2007, soit le début de sa carrière. Quinze saisons à cumuler les succès et ce dès sa sixième course en 2007. Cent trois au total. Il ne sera pas parvenu à en ajouter une 104ème et s'est contenté de suivre de loin la domination de Max Verstappen. Malgré tout, Lewis Hamilton préfère voir le verre à moitié plein car il a fait progresser sa monoplace et il est enfin débarrassé de cette dernière.

Hamilton y a crû au Brésil

Lors du Grand Prix du Brésil, si cher à ses yeux, Lewis Hamilton n'était pas passé loin de décrocher son premier succès de la saison. Devant lui, son coéquipier George Russell ne voulait pas laisser filer sa première victoire en carrière. Longtemps dans le sillage de son homologue, Hamilton n'a pas réussi à le dépasser. Sa dernière chance se trouvait à Abu Dhabi. Cinquième sur la grille et chahuté par Carlos Sainz au départ, il n'a jamais été dans le coup pour l'emporter et a même abandonné suite à la casse de sa boîte de vitesses. Heureusement pour lui, tout cela est terminé et la saison 2023 approche.

That DNF means Lewis Hamilton has failed to win a race in an F1 season for the first time in 15 years. What a run! pic.twitter.com/lw9zZYjZFK — ESPN F1 (@ESPNF1) November 20, 2022

«Je suis juste content que cette saison soit terminée»