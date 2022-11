F1 : Fernando Alonso impressionne déjà chez Aston Martin

La rédaction

Alors qu’Aston Martin a perdu Sebastian Vettel, parti à la retraite, l’écurie britannique a réussi à le remplacer par un autre grand champion : Fernando Alonso. Dès son arrivée, le pilote espagnol a totalement impressionné par sa motivation. Pedro de la Rosa, le consultant d’Aston Martin, s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet.

« C’est ce qui m’impressionne le plus chez Fernando »

Dans des propos relayés par MotorSport , Pedro de la Rosa a avoué avoir été extrêmement impressionné par la motivation de Fernando Alonso. Alors que les deux hommes ont déjà travaillé ensemble chez McLaren, le consultant d’Aston Martin explique que l’approche était la même qu’à l’époque. « Ce qui m’étonne vraiment chez lui, c’est que, par exemple, je suis arrivé lundi, et il était en train de faire le montage du baquet. Et il a souri, il a dit qu’il considérait que sa motivation était exactement la même que la première fois que j’ai travaillé avec lui chez McLaren en 2007. Exactement la même approche. Préparation, motivation, attitude, attentes, c’est un compétiteur né. Sa motivation, je dirais, est la même ou plus qu’il y a 15 ans. C’est ce qui m’impressionne le plus chez Fernando. Parce que nous pouvons discuter de sa vitesse et de tout le reste, mais la motivation, l’attitude au bout du compte, c’est vraiment ce qui fait la plus grande différence chez n’importe quel sportif, surtout à cet âge. »

« C’est un gars ultra-motivé »