F1 : Red Bull, Ferrari… Mercedes annonce du lourd pour 2023

Arnaud De Kanel

Pas dans le coup pour le championnat du monde cette saison, Mercedes a vécu une véritable désillusion. L'écurie allemande n'a jamais été en mesure d'inquiéter Red Bull et Ferrari, se contentant d'un seul Grand Prix remporté par George Russell. Pour autant, Toto Wolff ne perd pas espoir et promet qu'il faudra compter sur Mercedes en 2023.

L'écart était abyssal entre Mercedes et ses deux rivaux Red Bull et Ferrari pour espérer la gagne. Si la monoplace allemande a retrouvé de sa superbe en fin de saison, sera-t-elle proche des monoplaces Red Bull et Ferrari la saison prochaine ? En 2023, elle sera bien différente car Mercedes a entamé un nouveau processus, délaissant la W13 pour la W14. Toto Wolff y croit, Mercedes n'aura pas besoin d'attendre le nouveau règlement de la FIA en 2026 pour retrouver les sommets.

«Nous avons la même organisation, la même capacité, le même financement»

Patron de Mercedes, Toto Wolff est confiant pour 2023 car il pourra compter sur la même stratégie qui avait tant réussi à son écurie durant la dernière décennie. « Bien sûr, nous analysons quelles étaient les raisons dans le passé pour lesquelles les équipes qui dominaient à une époque perdaient soudainement leurs performances. Vous pouvez le retracer assez bien. Changement de réglementation, des gens qui partent, un pneu qui a fondamentalement changé. Nous sommes conscients de tout cela et que la réglementation qui change est une opportunité pour tous vos adversaires. Nous nous sommes trompés, mais tous les autres piliers sont toujours en place. Nous avons la même organisation, la même capacité, le même financement. Nous avons toujours ces choses en commun et nous sommes remontés à la source de nos problèmes. C’était notre F1, juste notre F1 » explique le patron de Lewis Hamilton dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

