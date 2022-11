F1 : Hamilton, Russell... Ocon lance un énorme message à Mercedes

La rédaction

Huitième au classement des pilotes, Esteban Ocon termine sa saison sans le moindre podium. Malgré ce bilan, il préfère en retirer du positif. Ce dimanche, le pilote français a d’ailleurs dressé un bilan de sa saison et en a même profité pour envoyer un message à Mercedes pour la saison prochaine.

La saison de Formule 1 est terminée et les pilotes continuent de dresser leur bilan. Esteban Ocon s’est prêté au jeu auprès de Nextgen-Auto . Même s'il n'a pas réussi à décrocher le moindre podium cette année, le pilote français est parvenu à en retirer du positif.

« La saison dans sa globalité a été bien meilleure »

Malgré n’avoir réalisé aucun podium cette saison, Esteban Ocon affirme être satisfait de sa saison. « On n’a pas réussi à monter sur le podium cette année avec les deux voitures, ce qui est triste. On n’en est pas passé loin au Japon puisqu’on a terminé quatrièmes, mais c’est par manque de circonstances. C’est un petit manque, mais la saison dans sa globalité a été bien meilleure, solide, et on est montés en puissance par rapport à l’an dernier, donc aucun regret. C’est clair que j’aurais aimé monter sur le podium et gagner, mais on y travaille et on y reviendra. »

« On arrivait à titiller les Mercedes »

Esteban Ocon a notamment voulu envoyer un message à l'écurie Mercedes de George Russell et de Lewis Hamilton. Juste derrière l’écurie allemande au classement des constructeurs, Alpine a tout de même réussi à les titiller cette saison, notamment lors du Grand Prix du Japon. Le pilote français dévoile notamment les objectifs à venir de l’écurie française. « On était même devant sur plusieurs qualifications et c’est ça qui est un peu frustrant. On arrivait à avoir une voiture qui fonctionnait très bien sur plusieurs Grands Prix. On arrivait à titiller les Mercedes et on a fini devant à Suzuka avec des conditions un peu étranges, mais en course globalement ils étaient beaucoup plus forts que nous. L’objectif est de monter en puissance, l’écart est énorme, ce n’est pas celui de la sixième place à la quatrième place. »

« L’écart de la quatrième à la troisième est très grand »