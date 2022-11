F1 : Pérez pousse un énorme coup de gueule et prévient Verstappen

Arnaud De Kanel

La saison passée, Max Verstappen devenait champion du monde pour la première fois de sa carrière en prenant le meilleur sur Lewis Hamilton à l'issue de l'ultime course de la saison. Or, cette année, Red Bull a été accusée d'avoir dépassée le plafond budgétaire imposé par la FIA. S'en sont suivies les réprimandes des équipes rivales, ce que n'a pas apprécié Sergio Pérez. De plus, le Mexicain a glissé un petit message à Verstappen pour l'année prochaine.

Ultra dominatrice tout au long de la saison, l'écurie Red Bull commence à faire des envieux. En fin d'année, une enquête a révélé que l'équipe de Max Verstappen et de Sergio Pérez avait dépassé la limite des coûts budgétaires en 2021. Mercedes, Ferrari et bien d'autres, étaient montés au créneau pour que Red Bull soit sévèrement sanctionnée. Principalement touché par cela, Mercedes, qui estime que cette faute au règlement à favoriser Verstappen dans la conquête du titre mondial au détriment de Lewis Hamilton. Pour Sergio Pérez, il n'en est rien.

« Cela montre qu’ils sont de mauvais perdants »

Sergio Pérez est lassé des invectives des écuries concurrentes qui accusaient ouvertement Red Bull de tricherie. « Si vous regardez les faits, Max n’a pas remporté le championnat à cause de cela. Nous n’en avons tiré aucun avantage en termes de performances. Les équipes veulent en profiter en mettant Red Bull sous un mauvais jour sont tout simplement injustes. Cela montre qu’ils sont de mauvais perdants » a déploré le pilote Red Bull dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Je crois au titre »