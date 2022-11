F1 : Écarté par Haas, que va devenir Mick Schumacher ?

Arnaud De Kanel

Mis de côté par Haas qui a préféré faire confiance à l'expérimenté Nico Hulkenberg, Mick Schumacher est le seul pilote titulaire en 2022 qui n'a pas trouvé refuge ailleurs. Le temps passe pour l'Allemand et les portes se referment sur lui. Lui ne veut pas quitter le paddock et attend toujours un poste de pilote réserviste mais les offres manquent à l'appel.

Insatisfaite des performances de Mick Schumacher, l'écurie Haas a pris la décision de faire sans lui pour la saison prochaine. Avec la nomination de Daniel Ricciardo en 3ème homme chez Red Bull, l'Allemand est donc le seul pilote à ne pas avoir retrouvé de job pour 2023. La grille étant bouclée, il devra se contenter d'un rôle de réserviste pur la saison prochaine. Cela ne le dérange pas puisque c'est sa volonté. Il ne reste qu'une place encore envisageable et pas des moindres...

Thank you @SchumacherMick ❤️#HaasF1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Up3IBN4M4J — Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 20, 2022

Mercedes prêt à enrôler Schumacher ?

Mick Schumacher pourrait profiter de la gloire passée de son père Michael pour trouver un volant. En effet, c'est dans ce sens que Toto Wolff et Mercedes lui ouvrent la porte. « Mick a toujours été proche de nous car Michael fut partie prenante du retour de Mercedes en F1 en 2011. La famille Schumacher nous tient donc à cœur et accueillir Mick chez nous me semble logique. Il correspond à ce que nous cherchons et nous devons maintenant conclure, s’il le souhaite. Rien n’est encore signé, mais nous discutons des détails avec son management et nous verrons où cela nous mènera » confie le directeur sportif autrichien. Pour rappel, ce poste est laissé vacant depuis la promotion de Nyck de Vries chez AlphaTauri qui a entrainé le passage de Stoffel Vandoorne comme pilote d’essais pour Aston Martin.

Son entourage valide cette option