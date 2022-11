F1 : Gasly proche de la sanction, Alpine veut lancer une révolution

La rédaction

Sous la menace d’une course de suspension, Pierre Gasly est actuellement à 10 points de pénalité sur 12 sur son permis pilote. Pour récupérer 4 points, le Français devra attendre le Grand Prix d’Espagne 2023. Une situation assez frustrante pour Alpine, qui souhaiterait faire appel auprès de la FIA pour revoir la règle des 12 points.

Avec 10 points de pénalité sur 12 sur son permis pilote, Pierre Gasly est clairement sous la menace d’une course de suspension. Et il devra attendre le Grand Prix d’Espagne 2023 pour pouvoir récupérer quatre points. Une situation qui n’arrange pas du tout Alpine, qui veut voir cette règle être révisée.

F1 : L’incroyable confidence d’Alonso pour ses débuts avec Aston Martin https://t.co/91atUr85jQ pic.twitter.com/GV7X2EXAJ0 — le10sport (@le10sport) November 28, 2022

« Nous pourrions peut-être intervenir auprès de la FIA »

Dans des propos relayés par MotorSport , Otmar Szafnaeur avoue vouloir faire appel à la FIA pour modifier la règle des 12 points, alors que son nouveau pilote, Pierre Gasly, est sous la menace d’une suspension d’une course : « Nous pourrions peut-être intervenir auprès de la FIA afin de voir si ça peut être modifié. Je comprends la logique derrière ce changement, la règle des 12 points a été mise en place à une époque où nous avions moins de courses et pas de Sprint. Si on rendait ce total de points proportionnel au nombre de courses, on serait probablement aux alentours des 14 ou 15 points »

« Nous avons 12 points pour un total de 22 courses »