F1 : Remplaçant d'Hamilton, Russell lâche un message fort sur Mercedes

La rédaction

Désormais titulaire chez Mercedes, George Russell avait pourtant roulé pour l’écurie allemande alors qu’il était déjà chez Williams. Le pilote britannique avait profité de l’absence de Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Sakhir en 2020. Russell s’est par ailleurs exprimé sur ce moment et fait un gros aveu sur cette course.

Alors titulaire chez Williams, George Russell remplaçait Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Sakhir en 2020. L’année suivante, le Britannique remplaçait Valtteri Bottas chez Mercedes. George Russell est d’ailleurs revenu sur sa première course au volant de la monoplace de l’écurie allemande.

F1 : Max Verstappen menacé, danger en vue pour la saison 2023 https://t.co/alEQF1WEHW pic.twitter.com/zAcTJ6vZZU — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

« Dépasser Valtteri à nouveau était presque une plus grande déclaration que si j’avais simplement gagné la course »

Dans des propos relayés par MotorSport , George Russell est revenu sur sa première course avec Mercedes. Le pilote britannique a notamment avoué que le fait d’avoir dépassé Valtteri Bottas fut comme une victoire pour lui. « J’ai effectivement perdu la victoire à cause d’une crevaison. Mais cette crevaison m’a aussi donné l’occasion de me frayer un chemin à travers le peloton et de dépasser Valtteri à nouveau, ce qui, d’une certaine manière, était presque une plus grande déclaration que si j’avais simplement gagné la course. J’ai évidemment terminé cette course incroyablement déçu et contrarié de ne pas être sur la première marche du podium. Mais probablement dans les 24 heures, j’ai pensé que c’était peut-être une bénédiction déguisée. »

« J’ai eu l’occasion de montrer ce dont j’étais capable »

George Russell estime par ailleurs que cette course a pu montrer ce dont il était capable à Mercedes. « J’ai eu l’occasion de montrer ce dont j’étais capable. Je pense que si je m’étais contenté de sortir et de gagner cette course, le respect n’aurait probablement pas été là parce que cela aurait été presque trop facile. Alors que les gens m’ont vu me battre à chaque instant, ils m’ont vu me battre au départ, ils m’ont vu me battre pour revenir dans le peloton, ils ont vu cette passion quand j’ai crevé, et les gens qui regardaient avaient l’impression de faire ce voyage avec moi. »

« Je suis ici pour être champion du monde de Formule 1 »