F1 : Le constat de Russell après avoir battu Hamilton

Pierrick Levallet

Pour sa première année chez Mercedes, George Russell pouvait s'attendre à mieux. Mais l'écurie allemande a connu une saison plutôt délicate notamment avec le nouveau règlement. Malgré tout, le Britannique a terminé la saison devant Lewis Hamilton. De ce fait, le pilote de 24 ans estime qu'il a réalisé la meilleure saison de sa carrière.

Lors de la dernière décennie, Mercedes était l’écurie dominante en F1. Mais cette année, l’équipe allemande a vécu une saison très délicate avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Mercedes n’a pas su concurrencer sérieusement Ferrari et Red Bull. Lewis Hamilton s’est naturellement vu relégué au second plan. Le septuple champion du monde a même été battu par son coéquipier George Russell, qui a terminé la saison à la 4e place.

«Cette saison reste toujours la meilleure saison de ma carrière»

D’ailleurs, George Russell estime que cette saison a été la meilleure de sa carrière, lui qui évoluait chez Williams avant 2022. « Tout est relatif finalement, parce que cette saison reste toujours la meilleure saison de ma carrière. Nous avons eu beaucoup de podiums, et je pense que nous avons fait beaucoup de très bonnes courses. Je pense que nous devons retenir les points positifs de…je ne vais pas appeler cela une situation difficile, mais du côté de la performance, nous ne sommes pas là où nous voulons être. Mais nous ne pouvons pas rester là à bouder et être contrarié par tout » a expliqué le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par F1Only.fr .

«Nous avons une bonne relation avec Hamilton»