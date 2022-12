F1 : Red Bull interpelle Vettel pour son avenir

Pierrick Levallet

Tout juste retraité, Sebastian Vettel se fait déjà interpeller pour son avenir. En effet, Red Bull voit bien l'ancien pilote d'Aston Martin à la tête de l'écurie autrichienne d'ici quelques années. Même les dirigeants actuels pensent que Sebastian Vettel pourrait avoir du succès dans ce rôle après sa carrière de pilote.

Suite au Grand Prix d’Abu Dhabi, la F1 a vu l’un de ses plus grands pilotes quitter le paddock. Après une carrière bien remplie, Sebastian Vettel a décidé de prendre sa retraite à l’issue de la saison 2022. S’il a connu une fin plutôt délicate entre ses dernières années chez Ferrari et son passage chez Aston Martin, l’Allemand a connu le succès chez Red Bull. Quadruple champion du monde entre 2010 et 2013, Sebastian Vettel a marqué l’histoire de la F1. Et les dirigeants de l’écurie autrichienne le voient bien retourner au sein de l’équipe d’ici quelques années.

F1 : A peine retraité, Vettel a une piste XXL pour son retour https://t.co/36OlP6Zu0k pic.twitter.com/2IOE6sdbTG — le10sport (@le10sport) November 26, 2022

«S'il pouvait avoir un poste haut placé à la direction, ça pourrait le tenter»

« Qu'il revienne en tant que dirigeant n'est pas exclu. J'aurai bientôt 80 ans. Ce serait quelque chose ! » a ainsi expliqué Helmut Marko dans des propos rapportés par Motorsport.com . Le responsable de la filière des jeunes pilotes de Red Bull est ensuite revenu sur sa discussion avec Sebastian Vettel le samedi soir à Abu Dhabi : « Nous avons eu une discussion et je pense que s'il pouvait avoir un poste haut placé à la direction, ça pourrait le tenter. C'est ce qui est sorti de cette discussion. Mais pour l'instant, nous allons le laisser planter quelques arbres, puis nous verrons ce qui se passera. »

«Je suis sûr que s'il prenait ce chemin pour sa carrière, il serait très bon»