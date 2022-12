F1 : Ricciardo bientôt à la retraite ? Il répond

La rédaction

Après l’annonce de son départ de McLaren, Daniel Ricciardo laissait entendre qu’il ne rejoindrait pas une nouvelle équipe pour 2023. Finalement, le pilote australien a fait son retour chez Red Bull en tant que troisième pilote. Pour le podcast Beyond the Grid, il est notamment revenu sur son arrivée dans l’écurie autrichienne, mais a aussi évoqué son avenir.

« Je ne me sens pas complètement fini pour le sport »

Dans des propos relayés par MotorSport , Daniel Ricciardo s'est confié sur son retour chez Red Bull. Il est d’ailleurs conscient qu’il ne sera pas garanti d’avoir une place de titulaire face à Sergio Pérez la saison prochaine. Le pilote australien a notamment évoqué son possible retour pour 2024. « Il n’y a pas de... ce n’est écrit nulle part. Ce n’est pas comme s’ils allaient me dire : ’Bien, si tu fais du bon travail dans le simulateur, tu seras promu comme titulaire’. Mais je pense que le temps me dira si revenir sur la grille en 2024 est véritablement ce que je désire. Je ne me sens pas complètement fini pour le sport. Je pense que j’aurai envie de revenir sur la grille, mais le temps le dira. Je ne dis pas que je pourrais avoir tous les baquets que je veux, mais il s’agira d’une décision personnelle. J’ai toujours ce feu en moi et je verrai quelles sont mes sensations au moment où les lumières s’éteindront pour la première fois en 2023. »

« Il y a encore ce feu et c’est la raison pour laquelle je ne suis pas totalement parti »

Daniel Ricciardo poursuit : « Il y a encore ce feu et c’est la raison pour laquelle je ne suis pas totalement parti, car je veux voir s’il reste en vie ou s’il devient dormant, bien que je ne sache pas si c’est le bon terme ! Disons que j’attends de voir s’il reviendra en force. Il est certain que j’ai ressenti un peu d’émotions lors du weekend final à Abu Dhabi, mais je mentirais si je disais que je me sentais comme Seb (Vettel), car je ne crois pas vraiment qu’il s’agissait de ma dernière course. Mais bien sûr, je me disais : ’Peut-être que ça l’est, alors essaie d’en profiter au maximum’. »

« Je ne peux pas vous dire s’il s’agissait ou non de ma dernière course »