F1 : Red Bull, Ricciardo… L’énorme regret de Max Verstappen

Hugo Chirossel

Sans équipe pour la saison prochaine, Daniel Ricciardo sera finalement le troisième pilote de Red Bull. Une écurie qu’il connaît bien, pour y avoir évolué entre 2014 et 2018. Si Max Verstappen se réjouit de voir son ancien coéquipier revenir, il estime qu’il n’aurait, dans un premier temps, jamais dû partir.

Remplacé par Oscar Piastri la saison prochaine chez McLaren, Daniel Ricciardo ne sera finalement pas très loin des circuits de Formule 1. Alors que l’on s’attendait à une saison blanche pour l’Australien, qui avait annoncé son intention de faire une pause avant de revenir en 2024, il a finalement fait son retour chez Red Bull. Pas à la place de Max Verstappen ou Sergio Pérez, mais bien en tant que troisième pilote.

F1 : Révolution actée chez Ferrari, une décision fracassante est prise https://t.co/p6ERHt6ia0 pic.twitter.com/8pdiH0UKas — le10sport (@le10sport) November 29, 2022

« S’il était resté plus longtemps chez Red Bull à l’époque »

Le double champion du monde a commenté le retour de son ancien coéquipier, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Max Verstappen estime que « cela aurait été mieux pour Daniel (Ricciardo) s’il était resté plus longtemps chez Red Bull à l’époque. Je lui en ai parlé. Il faut aussi se sentir bien quelque part et ce n’était plus le cas à un moment donné au sein de l’équipe. Pourquoi ? Il faut lui demander . » Max Verstappen a poursuivi : « Ensuite, il faut chercher des alternatives et faire un compromis entre le succès sportif et se sentir bien quelque part. Cependant, je sais que tout le monde chez Red Bull avait ses meilleurs intérêts à cœur. Au lieu de partir, il aurait pu en parler à l’équipe. Mais ça s’est passé comme ça . »

« C’est bien parce que son personnage ne nous manquera pas »