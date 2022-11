F1 : Après son clash avec Verstappen, Perez est sous pression

Arnaud De Kanel

Tout n'a pas été rose par Red Bull en fin de saison. Malgré l'ultra domination de Max Verstappen et de l'écurie plus généralement, l'entente entre les deux pilotes s'est détériorée. Le champion du monde n'avait pas voulu laisser sa place à Sergio Perez, ce qui a coûté la deuxième place du championnat au Mexicain. Pour Damon Hill, le coup de gueule de Perez pourrait lui valoir sa place chez Red Bull.

Bien qu'il n'avait plus rien à jouer, Max Verstappen ne répondait pas aux ordres de sa radio qui lui demandait de se laisser doubler par Sergio Perez en vue de récupérer la deuxième place du classement des pilotes. Le Néerlandais évoquait alors l'accident de Perez à Monaco, qui selon lui, était prémédité. Après la course, le Mexicain avait poussé un coup de gueule contre son coéquipier. De quoi faire apparaître des tensions alors que rien ne laissait entrevoir une discorde entre les deux pilotes, tant Perez a été précieux pour Verstappen tout au long de la saison. Et avec l'arrivée de Daniel Ricciardo en tant que 3ème pilote, sa place de titulaire pourrait être remise en question.

Perez radio message after Verstappen not letting him through pic.twitter.com/L00uuyZIPa — Beardti Voltas (@whoisthefer) November 13, 2022

Un retour de Ricciardo au premier plan ?

Christian Horner a fait de son mieux pour dissiper les éventuelles tensions entre Max Verstappen et Sergio Perez. Pas assez pour Damon Hill qui voit le retour de Daniel Ricciardo comme une menace pour le Mexicain. « Ça pourrait être assez intéressant quand on connait les problèmes qui existent apparemment entre Max et Sergio. S’il devait se passer quelque chose, Daniel Ricciardo pourrait être en première position. C’est sa maison et il doit beaucoup à Red Bull, il sera donc très désireux de piloter pour l’équipe. Pourrait-il s’agir du retour du fils prodigue ? Il pourrait se retrouver en position de revenir après avoir beaucoup appris ailleurs. Il se peut très bien que vous vous amélioriez en revenant là où vous avez commencé après avoir été ailleurs » a lâché l'ancien pilote au micro de Sky Sports .

«Max a pas mal de pouvoir dans cette équipe»