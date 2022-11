F1 : Ocon lance un énorme avertissement à Verstappen

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Loin devant tout le monde, Max Verstappen a obtenu son deuxième titre de champion du monde cette saison. Alors qu’il lutte avec lui depuis ses plus jeunes années, Esteban Ocon avait déjà vu le talent du Néerlandais. Pour autant, le pilote français est convaincu qu’il pourrait le battre prochainement.

Champion du monde pour la première fois en 2021 au terme d’un duel exceptionnel avec Lewis Hamilton, Max Verstappen n’a laissé aucune chance à la concurrence cette année. Le pilote Red Bull a éteint toute concurrence pour s’adjuger son deuxième titre de champion du monde, un destin qu’avait vu venir Esteban Ocon, l’un des amis de Max Verstappen.

« Il est l’un des grands de ce sport »

« Nous nous entendons bien maintenant et nous avons beaucoup de respect l’un pour l’autre. Je lui souhaite le meilleur. C’est un super talent. Max est toujours et partout compétitif et l’a été pendant des années. Je le sais depuis que je suis enfant. Depuis le karting, il a dominé les championnats. Après ça, il a été rapide dans toutes les voitures qu’il a conduites. Ses titres mondiaux sont amplement mérités. L’année dernière, je le pensais déjà et cette année, il réalise une saison de haut niveau. Je suis fier qu’un pilote avec lequel j’ai grandi émerge comme ça. Max est un brillant représentant de ma génération. Il est l’un des grands de ce sport », a confié Esteban Ocon dans un entretien accordé à Nextgen Auto .

Ocon espère battre Verstappen