F1 : Hamilton peut rêver, Mercedes lâche une grosse annonce

Arnaud De Kanel

Le changement de réglementation aura eu raison de la domination de Mercedes cette saison. L'écurie allemande a sauvé les meubles en remportant un Grand Prix, grâce à George Russell. De son côté, Lewis Hamilton a vécu sa première saison sans victoire mais il ne perd pas espoir et espère toujours décrocher un huitième titre. Bonne nouvelle pour le Britannique, Mercedes affirme qu'elle sera de retour sur le devant de la scène en 2023.

L'hégémonie Mercedes a pris fin cette saison. Distancés par Red Bull et Ferrari, les Flèches d'Argent ont laissé leur titre de champions constructeurs à l'écurie de Max Verstappen. Autres déconvenue, ses pilotes n'ont jamais été en mesure de lutter pour le titre mondial, priorité absolue de Lewis Hamilton qui cherche toujours sa 8ème couronne. En effet, le Britannique souhaite devenir le pilote le plus titré de l'histoire et ainsi dépasser la légende Michael Schumacher. Pour cela, il devra renouer avec la victoire, lui qui n'a plus connu cette joie depuis le 5 décembre 2021 et le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Lewis Hamilton pourra compter sur une écurie Mercedes qui entend bien se rattraper le plus vite possible.

«Nous avons vécu une saison qui forge le caractère»

Le directeur sportif de Mercedes Toto Wolff a dressé le bilan de la saison après l'ultime course de la saison à Abu Dhabi. Interrogé au micro de Sky Sports , il a souligné la force de caractère de son équipe. « Tout d’abord, nous devons mettre ces voitures en présentation dans nos usines à Brackley et à Brixworth pour nous rappeler chaque jour à quel point cela peut être difficile. Ils savent, tous ceux qui regardent aujourd’hui, que nous avons vécu une saison qui forge le caractère – pas une difficulté temporaire, non, une saison complète » a-t-il constaté.

«Nous serons de retour»