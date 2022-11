F1 : Après avoir recalé Mercedes, Ricciardo s’explique

Thibault Morlain

Pas conservé par McLaren, Daniel Ricciardo ne savait pas de quoi son avenir serait fait. Alors que l’Australien pensait à faire une pause en F1, le voilà finalement de retour chez Red Bull en tant que 3ème pilote. Ce n’était pourtant pas sa seule option. Ricciardo était également courtisé par Mercedes, un intérêt sur lequel est revenu le principal intéressé.

Ces dernières semaines, l’avenir de Daniel Ricciardo était l’un des gros sujets en Formule 1. Et finalement, l’Australien va faire son grand retour chez Red Bull… en tant que 3ème pilote. Un rôle qu’il aurait également pu avoir du côté de chez Mercedes. En effet, l’écurie dirigée par Toto Wolff était également intéressée par Ricciardo, qui en a d’ailleurs dit plus à ce propos, rapporté par NextGen Auto .

F1 : Red Bull, Ferrari... L'avertissement de Mercedes pour 2023 https://t.co/pnMufwbTSD pic.twitter.com/hwna9FKdMN — le10sport (@le10sport) November 29, 2022

« Les choses ont un peu stagné »

« Il y a bien eu des discussions avec Mercedes et disons que j’ai apprécié leur engagement, j’ai senti qu’il y avait une envie que ça arrive. Puis les choses ont un peu stagné et ont naturellement progressé vers Red Bull. (…) Bien sûr, lorsque j’étais chez Red Bull, Mercedes était l’équipe à battre. Ils dominaient et c’était une équipe que je suivais toujours attentivement. Il y avait eu quelques discussions à l’époque et c’est bien d’en avoir eu de nouvelles. C’est toujours agréable de voir que je suis toujours considéré par les top team malgré les deux années que je viens de vivre », a expliqué Ricciardo à propos de Mercedes.

« Red Bull ? Ils avaient l’air aussi excités que moi »