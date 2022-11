F1 : Mazepin, Magnussen… Les vérités de Haas sur un retour de Romain Grosjean

Hugo Chirossel

Alors que Haas comptait repartir avec Mick Schumacher et Nikita Mazepin au début de la saison 2022, il a finalement été décidé de se séparer du Russe, en raison de l’invasion en Ukraine. Pour le remplacer, Günther Steiner a rappelé Kevin Magnussen, plutôt que Romain Grosjean. Un choix assumé par le patron de l’écurie américaine.

Depuis plusieurs années, Haas est englué dans les bas-fonds du classement de Formule 1. Cette saison, l’écurie américaine a tout de même réussi à décrocher la huitième place au championnat constructeur, devant Williams (10e) et AlphaTauri (9e). Une position en grande partie obtenue grâce aux points récoltés par Kevin Magnussen. Ce dernier est arrivé un peu au pied levé en début de saison, afin de remplacer Nikita Mazepin, écarté après l’invasion de la Russie en Ukraine. Mais Günther Steiner aurait également pu rappeler Romain Grosjean, qui avait lui aussi évolué chez Haas, entre 2017 et 2020.

« Romain avait son projet »

Interrogé à ce sujet dans le podcast Beyond The Grid , le patron de l’écurie américaine avoue ne pas avoir considéré cette option. « Pas vraiment, parce que je savais qu'il venait de signer un contrat. Romain voulait changer de vie. J'ai appris à très bien le connaître au fil des années : il voulait changer de vie, il a emmené toute sa famille aux États-Unis, il avait un projet de vie. Kevin, c'est Kevin : je savais qu'il n'avait pas un vrai projet. Il profitait de la vie. Romain avait son projet, et il avait ce contrat pluriannuel avec Andretti, dont il était très fier. Je ne pensais pas pouvoir le persuader. Ç'aurait été difficile, je respecte le fait qu'il a trois enfants, sa femme. Avec Kevin, c'est bien plus facile, il est plus comme moi ! »

Guenther's always worth listening to 😃And he's our #F1BeyondTheGrid guest this week! 🎧#F1 @HaasF1Team https://t.co/nHmMgRaYIz — Formula 1 (@F1) November 23, 2022

« On sait tous qu'il est un très bon pilote dans un bon jour »

Il a ensuite été demandé à Günther Steiner s’il avait réussi à tirer le meilleur de Romain Grosjean lors de son passage chez Haas : « Je dirais que oui. Romain, on sait tous qu'il est un très bon pilote dans un bon jour, mais peut être un très mauvais pilote dans un mauvais jour ! Je pense que c'est son caractère. Parfois, quand il roulait pour nous, on se demandait “comment est-ce qu'il a fait ça ?”, quand il faisait un tour de qualifs exceptionnel, mais aussi à Bakou quand il est parti en tête-à-queue tout seul, ainsi qu'au Brésil, [accidenté] lors de la mise en grille. “Comment est-ce qu'il a fait ça ?” C'est pareil, positif et négatif. C'est typique de lui, c'est du Grosjean ! »

« Je suis très heureux de ma situation actuelle »