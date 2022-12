F1 : Des tensions entre Hamilton et Russell chez Mercedes ? La réponse

Pierrick Levallet

Cette saison, Mercedes n'a pas vécu une année comme les autres. Lewis Hamilton et George Russell ont vécu un exercice 2022 plutôt délicat. Mais dans leur calvaire, les deux Britanniques ont noué des liens forts. De ce fait, George Russell ne voit pas sa relation avec Lewis Hamilton se dégrader l'année prochaine.

Pour sa première année chez Mercedes, George Russell a vécu une saison particulière. L’écurie allemande n’a pas su concurrencer sérieusement les autres équipes du haut de tableau. Mais pendant cette saison délicate, le Britannique a pu nouer quelques liens forts avec Lewis Hamilton. En 2023, tout devrait être différent pour Mercedes, qui semble avoir appris de ses erreurs. De quoi instaurer une rivalité entre les deux pilotes l’année prochaine ? Pas vraiment d’après George Russell.

«Nous avons une bonne relation»

« Si nous nous battons pour des doublés, la dynamique au sein de l’équipe sera différente et c’est naturel. Mais la bonne chose est que nous ne sommes pas au même stade de notre carrière. Nous avons donc l’impression d’être dans le même bateau. Si nous arrivons à la première course de l’année prochaine et que nous avons une voiture capable de signer le doublé, nous serons très fiers de penser que nous avons contribué tous les deux à aider l’équipe à atteindre cet objectif. Et puis nous continuerons à faire notre travail normalement » a expliqué le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen Auto .

«Notre relation va probablement se renforcer au fil du temps»