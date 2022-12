F1 : A peine arrivé chez Alpine, Gasly affiche déjà un gros regret

Arnaud De Kanel

Pierre Gasly remplacera Fernando Alonso la saison prochaine chez Alpine. Le Normand a effectué ses premiers touts de piste avec sa nouvelle écurie afin de préparer au mieux 2023. Mais à l'aube du début de sa relation avec Esteban Ocon, il regrette déjà Yuki Tsunoda, son coéquipier chez AlphaTauri, avec qui il avait tissé des liens solides.

Après 5 ans passés chez AlphaTauri (anciennement Toro Rosso), Pierre Gasly a dit au revoir à sa deuxième famille pour rejoindre Alpine. Au moment de quitter l'écurie, il s'est remémoré ses bons souvenirs avec celle-ci. Il affiche des premiers regrets à l'idée de se séparer de Yuki Tsunoda, son coéquipier depuis 2021, avec qui il est devenu ami.

Tsunoda va manquer à Gasly

« Il n’habite pas si loin de chez moi à Milan, donc je suis sûr que nous aurons plus de temps hors saison pour nous voir. Mais oui, il n’y a pas de filtre avec Yuki et c’est une chose que j’ai vraiment apprécié. Tout ce qui lui passe pas la tête sort de sa bouche en un éclair. C’est un personnage très unique, il a un grand sens de l’humour, il n’y a pas de filtre, ce qui peut être parfois surprenant, mais c’est un être humain formidable. J’ai vraiment apprécié de le voir évoluer ces deux dernières années au sein de l’équipe. En tant que personne, je pense qu’il s’est beaucoup développé, je l’apprécie beaucoup et je l'appellerai avec plaisir en tant qu’ami maintenant » a confié Gasly dans des propos relayés par F1Only .

Gasly conseille Tsunoda