F1 : Catastrophe à Abu Dhabi, Mercedes n'en revient toujours pas

Le Grand Prix d’Abu Dhabi 2021 aura été très dur pour Mercedes. Alors que le titre de champion était promis à Lewis Hamilton tout au long de la course, c’est finalement Max Verstappen qui avait été sacré. Mais du côté de l’écurie allemande, Abu Dhabi 2021 continue de la hanter et Toto Wolff, le directeur de Mercedes, s’est exprimé à ce sujet.

«Abu Dhabi 2021 va continuer à nous hanter pendant longtemps»

Pour le podcast Beyond the Grid , Toto Wolff est revenu sur le Grand Prix d’Abu Dhabi 2021. Il avoue que l’ensemble de l’équipe n’a toujours pas digéré cette course et estime qu’elle continuera à hanter Mercedes. « Je ne pense pas que Hamilton ait été dérangé par cela, il sait comment se concentrer sur son travail. Abu Dhabi 2021 va continuer à nous hanter pendant longtemps, peut-être même pour toujours, mais cela se produit lorsque nous commençons à repenser aux décisions qui étaient prises à la dernière minute et qui étaient en désaccord avec le règlement, mais ce n’est plus le cas durant les weekends de course. »

«Nous ne voulions pas gagner le titre ainsi»

Toto Wolff affirme avoir accepté le résultat et avoue ne pas vouloir aller devant la justice. « Nous sommes passés à autre chose depuis que nous avons accepté le résultat, pour ma part tout du moins. Nous ne voulions pas aller au tribunal, même si nous aurions eu un bon dossier. Nous ne voulions pas gagner le titre ainsi. Max est un champion méritant, Lewis l’aurait été tout autant. Ce jour-là, c’était ’que le meilleur gagne’, mais ça ne s’est pas déroulé ainsi. »

«Nous ne devrions pas continuer à en parler»