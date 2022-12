F1 : L’incroyable indice de Mercedes sur l’avenir d’Hamilton

La rédaction

Alors que le contrat de Lewis Hamilton se termine à la fin de l’année 2023, le pilote Britannique avait déjà évoqué son souhait de continuer l’aventure avec Mercedes au-delà des 39 ans qu’il aura en 2024. Une bonne nouvelle pour le directeur de l’écurie allemande, Toto Wolff qui souhaite lui aussi prolonger Hamilton et en a fait sa priorité pour les semaines à venir.

La nouvelle saison de Formule 1 débute dans quelques mois et Mercedes commence déjà à préparer l’avenir. Alors que le contrat de Lewis Hamilton arrive bientôt à son terme, le Britannique n’avait pas caché son envie de vouloir continuer l’aventure avec l’écurie allemande. Par ailleurs, Toto Wolff, le directeur de Mercedes, a lâché un incroyable indice sur l’avenir de septuple champion du monde.

«Le nouveau contrat de Lewis est une priorité absolue au cours de l’hiver»

Dans des propos relayés par MotorSport , Toto Wolff n’a pas caché son envie de vouloir prolonger Lewis Hamilton. Il précise notamment qu’il en fera sa priorité pour l’hiver à venir. Pour autant, il ne préfère pas fixé de date limite quant à l’officialisation de la prolongation du contrat du pilote Britannique. « Le nouveau contrat de Lewis est une priorité absolue au cours de l’hiver. C’est l’un des sujets que nous aborderons. Il n’y a pas de date limite ferme pour la fin des négociations car je vois déjà les spéculations dans les médias si nous n’annonçons rien avant la présentation de la voiture, avant les premiers essais ou avant la première course. »

«Je suis absolument confiant qu’il signera»