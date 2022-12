F1 : Wolff veut imiter les pilotes... une bagarre éclate avec Binotto et Horner

Arthur Montagne

En marge du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, les 20 pilotes de Formule 1 se sont réunis pour un dîner, notamment afin de faire ses adieux à Sebastian Vettel, qui prend sa retraite. Et ce fut une réussite. Néanmoins, l'expérience semble difficile à reproduire avec les patrons d'écuries. Et pour cause, Toto Wolff révèle que la dernière fois que les 10 directeurs d'équipes se sont réunis, l'ambiance était nettement moins détendue qu'entre les pilotes.

L'image avait fait le tour des réseaux sociaux. En marge du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, les 20 pilotes se sont réunis pour un dîner en hommage à Sebastian Vettel qui a tiré sa révérence. Et de l'aveu de chacun d'entre eux, ce fut une franche réussite. Alors pourquoi les 10 patrons d'écuries ne suivraient pas le même exemple ? « Malheureusement nous ne partageons pas le même amour qu’eux entre nous », explique Christian Horner. Et comme son homologue de Red Bull, Toto Wolff estime que ce n'est pas une bonne idée, preuve à l'appui.

F1 : Après sa saison cauchemar, Lewis Hamilton fait un aveu surprenant https://t.co/9dg8hqDkbU pic.twitter.com/7nbRzyUdQQ — le10sport (@le10sport) December 7, 2022

«A la fin c’était un pugilat»

« C’était en 2020. J’ai organisé un repas pour nous 10 dans un restaurant. Je crois que c’était un vendredi ou un samedi soir. Cela n’a pas duré 10 minutes je crois sans que ça devienne une cour de récréation digne de la maternelle. Tout le monde s’est mis à "se fighter" comme on dit. A la fin c’était un pugilat. C’est devenu très déplaisant !" Après ça j’ai décidé de ne plus retenter l’expérience. Je n’invite plus personne ou alors seulement en tête-à-tête ou deux maximum en plus de moi », lance la patron de l'écurie Mercedes dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com .

Les pilotes en redemandent