F1 : Red Bull veut mettre Max Verstappen au régime

Hugo Chirossel

Après avoir tout gagné cette année, Red Bull s’attend à un championnat plus disputé la saison prochaine. Ferrari et Mercedes auront l’ambition de venir concurrencer l’écurie autrichienne pour le titre de champion du monde, en la possession de Max Verstappen depuis maintenant deux ans. Christian Horner et Helmut Marko ont d’ailleurs fixé un objectif à leur pilote : perdre du poids.

Max Verstappen domine la Formule 1. Pour la deuxième année consécutive, le Néerlandais a été sacré champion du monde cette saison. En plus de cela, Red Bull a réussi à remporter le championnat constructeur, qui restait aux mains de Mercedes depuis maintenant huit ans. Mais l’écurie autrichienne a été bousculée en début de saison, par Ferrari et Charles Leclerc qui avaient débuté sur les chapeaux de roues. Mercedes est également montée en puissance en fil de l’année, remportant l’avant-dernier Grand Prix par l’intermédiaire de George Russell, au Brésil.

F1 : Leclerc prévient tout le monde, Mercedes va faire un retour fracassant https://t.co/zYczWUkIWK pic.twitter.com/Ar18TJCwig — le10sport (@le10sport) December 6, 2022

« Il doit perdre quelques kilos cet hiver »

L’équipe dirigée par Christian Horner s’attend donc à un championnat plus disputé la saison prochaine. Dans l’optique de se préparer au mieux, Red Bull souhaite d’ailleurs que Max Verstappen perde de poids avant la reprise. « Nous avons en effet dominé malgré une voiture en surpoids. C’est peut-être la raison pour laquelle l’équipe a fermé les yeux sur le poids de Max (Verstappen) », a déclaré Helmut Marko, dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant d’ajouter : « Il doit perdre quelques kilos cet hiver, après les fêtes je suppose qu’il s’y mettra à fond ! »

« Nous avons vu ce poids commencer à grimper un peu »