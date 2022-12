F1 : Battu par Verstappen, Leclerc lance une menace

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Bien parti la saison dernière, Charles Leclerc n’a finalement rien pu faire face à Max Verstappen et Red Bull. Malgré la déception, le pilote monégasque est déjà focalisé sur l’année 2023 où il compte toujours se mêler à la course au titre. Le pilote Ferrari a appris et il sait ce qu’il faudra corriger pour s’améliorer.

Après avoir observé le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen en 2021, Ferrari avait l'envie de se mêler à la lutte pour le titre dès l’année suivante. Vainqueur du premier Grand Prix de la saison, Charles Leclerc était bien parti pour rendre la tâche difficile à Max Verstappen. Finalement, les problèmes successifs de Ferrari ont fini par anéantir toutes les chances de l’écurie italienne. Sans trembler, Max Verstappen a donc décroché son deuxième titre de champion du monde.

« Nous voulons nous battre pour le titre »

Charles Leclerc veut donc inverser la tendance dès l’année prochaine. « 2023 devrait se traduire par plus de victoires pour Ferrari. Et nous voulons nous battre pour le titre jusqu’à la fin. Croire en mon équipe, c’est ce que j’ai toujours fait. Il était juste difficile de prédire que 2022 serait déjà l’année de notre retour. Mais j’étais très confiant. Parce que j’ai vu dans les coulisses en 2021 combien d’efforts ont été investis dans les F1 de la nouvelle génération. Cela m’a donné l’espoir que nous ferions un grand pas. Mais vous ne pouvez jamais être sûr tant que vous n’y êtes pas parvenu », a déclaré le pilote monégasque dans des propos relayés par Nextgen Auto.

Charles Leclerc sait ce qu’il faut corriger