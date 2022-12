F1 : Perez, Bottas... Ces pilotes qui se sont sacrifiés pour leur leader

Arnaud De Kanel

Comme en 2021, Max Verstappen a remporté le championnat du monde. Cette année, il a devancé Charles Leclerc au classement et a été beaucoup moins inquiété que le saison précédente. S'il a pu compter sur une avance considérable, c'est en partie grâce à son coéquipier Sergio Perez, modèle du genre, qui a accepté de se mettre dans l'ombre. Avant lui, d'autres équipiers modèles se sont scarifiés pour leur leader.

Les saisons se suivent et commencent à se ressembler pour Max Vertsappen. Après avoir mis stoppé l'hégémonie de Lewis Hamilton la saison passée, il a récidivé cette année. Ses deux titres de champion du monde, il les doit en partie à Sergio Perez, son coéquipier. Le Mexicain a fait un travail remarquable pour permettre à son leader de l'emporter, à l'instar de ses illustres prédécesseurs qui occupaient le même rôle.

Barrichello-Schumacher chez Ferrari

Arrivé en 2000 chez Ferrari, Rubens Barrichello était cantonné à un rôle d'équipier du mythique Michael Schumacher. Fiable et performant pour sa première saison, il évolue un ton en dessous de l'Allemand et ne joue pas sa carte personnelle. En 2001, il termine à la troisième place du championnat du monde, les prémices d'un apport considérable pour Schumacher. En 2002, il réalisait sa meilleure saison en remportant 4 Grand Prix mais connaissait également les joies du coéquipier. Lors du Grand Prix d'Autriche, il avait pris le meilleur sur l'Allemand tout le week-end avant que son équipe lui ordonne de laisser la victoire à Schumacher sur la ligne. En 2003, il remporte le Grand Prix de Suzuka et permet à Schumacher de devenir champion du monde en privant Kimi Räikkönen de coiffer l'Allemand au finish.

Massa-Alonso chez Ferrari

La Scuderia n'a pas été tendre avec le coéquipier du leader. En 2010, Fernando Alonso débarque chez Ferrari afin de s'affirmer en tant que numéro un. Felipe Massa domine le Grand Prix d'Allemagne mais reçoit la consigne de laisser passer son nouveau coéquipier, bien mieux placé au classement. Ce sacrifice aurait pu s'avérer payant mais Fernando Alonso a échoué à la deuxième place du classement, à 4 points de Sebastian Vettel. Massa avait également cédé sa position en 2012 aux Grand Prix de Corée du Sud et du Brésil afin qu'Alonso reste dans la course pour le titre.

Bottas-Hamilton chez Mercedes

Valtteri Bottas a toujours été proche de Lewis Hamilton en course. Le Finlandais a été impeccable durant son passage chez Mercedes, acceptant toujours de se sacrifier pour son leader. Durant son passage chez les Flèches d'Argent , il aura vu Lewis Hamilton remporter 4 de ses 7 titres de champion. « Nous avons été de très bons équipiers, j’ai obtenu quelques victoires, j’ai eu beaucoup de poles, donc je dois garder ces bonnes choses avec moi. Quand je regarde en arrière, je pense que, oui, j’ai réalisé quelque chose, je n’ai peut-être pas eu le gros trophée que je me suis dit que je gagnerais quand j’avais six ans, mais quand même, on a fait quelque chose » soulignait le Finlandais après son départ.

Perez-Verstappen chez Red Bull