F1 : Red Bull, Ricciardo… Verstappen dresse un terrible constat

Arnaud De Kanel

En cours de saison, McLaren décidait de ne pas prolonger Daniel Ricciardo afin de le remplacer par Oscar Piastri. Depuis, l'Australien n'a pas retrouvé de volant en tant que titulaire. Il effectuera son retour chez Red Bull en 2023 en tant que réserviste. Pour Max Verstappen, Ricciardo n'aurait jamais du quitter l'écurie autrichienne.

Champion du monde pour la seconde année consécutive, Max Verstappen retrouvera un pilote qu'il connait bien la saison prochaine. En effet, Daniel Ricciardo fera son retour chez Red Bull, écurie qu'il avait quitté en 2018. Depuis, l'Australien n'a jamais atteint les ambitions qu'il s'était fixé, lui qui rêve de devenir champion du monde. Pire encore, il a perdu sa place de titulaire chez McLaren et sera troisième pilote pour Red Bull en 2023. Max Verstappen ne peut que constater le déclassement de l'Australien, provoqué par son départ de Red Bull.

«Je pense que cela aurait été mieux pour Daniel s’il était resté chez Red Bull»

Daniel Ricciardo n'y arrive pas depuis son départ de Red Bull. Le pilote australien n'a pas été au rendez-vous cette saison avec McLaren. D'après Max Verstappen, il a pris la pire décision possible en quittant Red Bull. « Je pense que cela aurait été mieux pour Daniel s’il était resté plus longtemps chez Red Bull à l’époque. Je lui en ai parlé. Il faut aussi se sentir bien quelque part et ce n’était plus le cas à un moment donné pour lui au sein de l’équipe. Je n’en connais pas la raison, il faut le lui demander » a déploré Verstappen dans des propos relayés par F1 Auto-Journal .

«Tout le monde chez Red Bull avait les meilleurs intérêts»