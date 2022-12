F1 : Le terrible constat de Leclerc sur Ferrari et Red Bull

La rédaction

La dernière saison de Ferrari aura été remplie de hauts et de bas. Après un début d’année réussie, l’écurie italienne s’est très vite vue se faire rattraper par Red Bull. Charles Leclerc est par ailleurs revenu sur le duel entre les deux équipes durant l’ensemble de la saison et s'est prononcé sur leurs différents points forts.

«Nous n’étions pas assez bons pour faire la course parfaite le dimanche»

Dans des propos relayés par MotorSport , Charles Leclerc est revenu sur le duel entre Ferrari et RedBull. « Ils sont vraiment forts en ligne droite. En début de saison, nous avons pu combler le déficit car nous étions plus rapides dans les virages. Ensuite, ils ont fait un pas dans les virages et étaient tout simplement plus rapides que nous dans l’ensemble. Mais encore une fois, je ne pense pas que le plus gros problème était l’usure des pneus. Nous n’étions pas assez bons pour faire la course parfaite le dimanche, par exemple en termes de stratégie. Parfois, nous nous sommes mis dans une situation sous-optimale, ce qui nous a obligés à faire un relais très long avec un pneu, par exemple. Nous devons travailler sur l’amélioration de notre exécution les dimanches de course. »

« Dans les lignes droites et dans les virages lents, Red Bull a probablement l’avantage »