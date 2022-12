F1 : Leclerc envoie un énorme message à Verstappen pour 2023

Arnaud De Kanel

En remportant deux des trois premiers Grand Prix de la saison, Charles Leclerc promettait une lutte acharnée à Max Verstappen pour le titre de champion du monde. Très vite, la balance a penché en faveur du pilote Red Bull qui a fait cavalier seul pour décrocher une deuxième couronne mondiale consécutive. Mais pour 2023, Leclerc promet de batailler avec son rival sur la piste.

Max Verstappen était au dessus du lot cette saison. Malgré un début de saison exceptionnel de Charles Leclerc, il s'est adjugé le championnat du monde. En 2021, Lewis Hamilton lui avait livré une bataille féroce sur la piste, les deux pilotes allant jusqu'à s'accrocher à de nombreuses reprises. Charles Leclerc a manqué d'agressivité pour inquiéter Verstappen mais il a l'intention d'y remédier la saison prochaine.

«Je pense que le duel serait bien plus dur en piste»

« Nous nous connaissons très bien, mais je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle les choses ont été plus calmes entre nous. Je pense que la différence entre notre duel et celui entre Max et Lewis est que nous nous sommes affrontés en début d’année. Après ça, Max était loin devant. Vous ne prenez donc pas autant de risques. C’était donc surtout dû à la nature de ce championnat. Mais pour sûr, si nous nous battons pour le titre en 2023, je pense que le duel serait bien plus dur en piste » a lancé Charles Leclerc dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«J’aime me battre à la dure»