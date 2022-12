F1 : Surclassé par Verstappen, Leclerc lâche un terrible aveu

La rédaction

Après une saison catastrophique en 2020, Charles Leclerc s’était bien rattrapé l’année suivante. En 2022, le Monégasque a fini vice-champion du monde, mais il n'a pas su mettre réellement en danger Max Verstappen, logiquement sacré pour la deuxième année consécutive. De quoi frustrer le pilote Ferrari comme il l'explique.

« J’y ai cru jusque tard dans la saison »

Dans des propos relayés par MotorSport , Charles Leclerc a avoué avoir cru longtemps au titre avant de se rendre compte que Max Verstappen ne pouvait pas être rattrapé. Il est notamment revenu sur certains moments forts de la saison. « J’y ai cru jusque tard dans la saison. Vous devez y croire. Lors des premières courses, Red Bull a eu quelques améliorations qui les ont mis un peu devant nous. Mais nous avons été plus fiables. La partie frustrante est venue lorsque nous avons obtenu une évolution et que nous avions la voiture la plus rapide. Les nouvelles pièces à Barcelone nous ont vraiment fait avancer. Le moteur est tombé en panne à Barcelone. A Monaco, nous avons fait une erreur de stratégie. La panne de moteur suivante est survenue à Bakou. Puis la pénalité moteur au Canada. C’est redescendu. Le rythme était là pour gagner des courses, mais nous n’avons pas été à la hauteur. C’était difficile à accepter. »

« Nous avons fait un travail incroyable sur la performance »

Au moment de faire de son bilan, Charles Leclerc avoue être satisfait de la progression qu’il a faite depuis 2020. « Je suis exactement au milieu. Une partie de moi regarde l’image globale de la situation. Nous avons fait un grand pas de 2021 à cette saison. Nous avons fait un travail incroyable sur la performance. Je ne pense pas que beaucoup de gens croyaient que nous étions capables de nous battre pour des victoires. »

« D’un autre côté, c’est décevant car nous avions la performance dans la voiture pour gagner plus de courses »