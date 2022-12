F1 : Clash entre Binotto et Leclerc ? Une nouvelle sortie tombe

La rédaction

Depuis que Mattia Binotto a quitté Ferrari, de nombreuses rumeurs courent autour des raisons de son départ, concernant notamment différentes tensions entre le Suisse et Charles Leclerc. En effet, malgré un début de saison très prometteur, l’écurie italienne s’est rapidement vue en difficulté à cause de plusieurs erreurs de stratégie, ce qui aurait jeté un froid entre les deux hommes. Mais pour Mika Häkkinen, ces tensions ne peuvent pas être les raisons du départ de Binotto.

« J’ai toujours pensé que la question n’était pas de savoir si vous appréciez ou non une personne »

Dans des propos relayés par NextgenAuto , Mika Häkkinen s’est exprimé sur les différentes rumeurs qui courent autour du départ de Mattia Binotto de Ferrari. Selon lui, les différentes tensions entre le Suisse et Charles Leclerc ne peuvent pas justifier cette sortie. « Je n’en sais rien. Lorsque je courais en Formule 1, j’ai toujours pensé que la question n’était pas de savoir si vous appréciez ou non une personne, mais à quel point elle était compétente, impliquée et intelligente. C’était tout ce qui comptait. »

« Je doute donc du fait qu’il s’agisse de la vraie histoire »

Mika Häkkinen précise notamment que la réussite d’un pilote n’a rien à voir avec la relation avec son équipe. « Peu importe que vous aimiez cette personne ou non. Ça n’a rien à voir avec votre réussite. Vous devez travailler en équipe, respecter le talent des gens, leurs connaissances et leur implication dans ce sport. Je doute donc du fait qu’il s’agisse de la vraie histoire. »

« Je pense que Binotto possède une grande personnalité »