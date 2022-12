F1 : Vettel part à la retraite, ces incroyables records qu’il détient toujours

Hugo Chirossel

Après 15 ans de carrière et deux dernières saisons passées chez Aston Martin, Sebastian Vettel a décidé de mettre un terme à sa carrière. Il restera dans l’histoire de la Formule 1, avec quatre titres de champion du monde consécutifs, remportés en 2010, 2011, 2012 et 2013 avec Red Bull. Si Lewis Hamilton et Max Verstappen ont battu certains de ses records, le pilote allemand en détient encore un grand nombre.

Le Grand Prix d’Abu Dhabi a marqué la fin de la saison 2022, mais c’était également la dernière course de Sebastian Vettel en Formule 1. En difficulté cette année, il aura tout de même fini sur une bonne note, en réussissant à terminer dans les points sur le circuit de Yas Marina. Si ses deux dernières années chez Aston Martin l’ont relégué en queue de peloton, l’Allemand aura connu le succès chez Red Bull, entre 2009 et 2014.

Plus jeune champion du monde de l'histoire

C’est d’ailleurs avec l’écurie autrichienne qu’il a remporté tous ses titres de champions du monde (2010, 2011, 2012, 2013). Il est encore aujourd’hui le plus jeune pilote à avoir été sacré en Formule 1, à l’âge de 23 ans et 134 jours. Une marque que n’a pas atteinte Max Verstappen et qui est désormais hors de sa portée, tout comme les records du plus jeune pilote à réussir un doublé, triplé et quadruplé en F1. Preuve de la précocité de Sebastian Vettel, il avait signé un triplé victoire, pole position et meilleur tour, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne en 2009, à l’âge de 21 ans et 353 jours. Il reste à l’heure actuelle le plus jeune à avoir réalisé cela.

9 victoires consécutives en 2013

En 2011, Sebastian Vettel s’était adjugé deux records toujours en place aujourd’hui. Tout d’abord, celui du plus grand nombre de pole position sur une saison, avec 15 en 19 courses. Il était également était en tête lors de 739 des 1 133 tours cette année-là. À titre de comparaison, Max Verstappen a mené pendant 616 tours cette saison, avec trois Grand Prix de plus à disputer. Le Néerlandais aurait aussi pu battre le record de victoires consécutives sur une année, s’il s’était imposé à Singapour. Finalement, il est toujours en la possession de Sebastian Vettel, qui en 2013 avait remporté 9 courses consécutives. Enfin, l’Allemand détient également un autre record un peu moins glorieux. En 2006, lors des essais libres à Istanbul, il est devenu le pilote à écoper le plus rapidement d’une pénalité, en seulement 6 secondes.