F1 : Pour l'après-Binotto, Ferrari reçoit une réponse fracassante

La rédaction

Les rumeurs de la démission de Mattia Binotto continuent de prendre de l’ampleur du côté de Ferrari. Conscient de la situation, l’écurie italienne s'activerait pour dénicher son successeur. Parmi les candidats, on retrouve Ross Brawn. Toutefois, l’ancien manager de la F1 a annoncé clairement qu’il prenait sa retraite.

Alors qu'elle pourrait perdre son directeur Mattia Binotto, l'écurie Ferrari continuerait de chercher son remplaçant. Parmi les candidats, on peut retrouver Frédéric Vasseur, ou encore Ross Brawn. Toutefois, ce dernier a fait une terrible annonce.

F1 : Après son clash avec Verstappen, Perez est sous pression https://t.co/vO0PKSyScC pic.twitter.com/nmozeaCZEa — le10sport (@le10sport) November 28, 2022

« J’ai adoré tout ce que j’ai fait ces dernières années »

Dans des propos relayés par MotorSport , Ross Brawn a lâché une réponse fracassante à Ferrari : « J’ai adoré tout ce que j’ai fait ces dernières années. J’ai cessé de vouloir faire partie d’une équipe. J’ai décidé que j’en avais assez fait ! Aider la F1, c’était la seule chose qui aurait pu me plaire. J’ai eu beaucoup de chance d’avoir eu l’opportunité de rejoindre Liberty et c'est un travail que j’ai aimé. »

« C’est le bon moment pour moi de prendre ma retraite »

Dans la foulée, Ross Brawn a avoué qu’il avait décidé de prendre sa retraite. « C’est le bon moment pour moi de prendre ma retraite. Nous avons fait le gros du travail, et nous sommes maintenant dans une période de consolidation. Il y a une nouvelle voiture qui arrive en 2026, mais c’est dans quatre ans, assez loin pour moi, donc il vaut mieux que le prochain groupe de personnes assume ce rôle. Je crois que je quitte la F1 en la laissant dans une situation formidable » , a-t-il expliqué, avant d'en rajouter une couche.

« J’ai adoré presque chaque minute de mes 46 ans de carrière »