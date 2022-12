F1 : Battu par Verstappen, Leclerc lâche ses vérités sur Ferrari

Arnaud De Kanel

Fort de son bon début de saison, Charles Leclerc se voyait bien décrocher son premier titre de champion du monde cette saison. Très vite, Max Verstappen a renversé la vapeur pour s'adjuger le graal. Le Monégasque sait ce qui n'a pas marché cette saison et il veut en parler avec Ferrari.

Charles Leclerc peut nourrir d'énormes regrets. Malgré un bon début de saison qui laissait entrevoir une lutte acharnée avec Max Verstappen pour le titre, le Monégasque n'a pas tenu la cadence infernale du Néerlandais, pas aidé par son écurie. Ferrari a multiplié les erreurs cette année mais Leclerc ne veut pas partir au clash et il est même ouvert au dialogue.

«Nous devons juste tenir compte de toutes les erreurs»

« Évidemment, si je prends du recul, compte tenu du chemin parcouru par rapport à l'année dernière, c'est un incroyable pas en avant. Mais bien entendu, je ne peux pas ignorer notre milieu de saison qui a été super frustrant. Nous sommes passés de la tête du championnat avec pas mal de points [d'avance] à un retard de pas mal de points. Et cette partie de la saison a été très frustrante. Donc, dans l'ensemble, nous devons juste tenir compte de toutes les erreurs que nous avons faites cette année et essayer de nous améliorer pour l'année prochaine » a confié Leclerc dans des propos rapportés par Motorsport .

«Je pense que nous avons fait trop d'erreurs à un moment de la saison»

Charles Leclerc a ensuite relevé les erreurs de Ferrari cette saison, fatales à Mattia Binotto. « Il est difficile de les classer mais la fiabilité a été un problème à un moment de la saison, dont nous avons payé le prix plus tard avec des pénalités et d'autres choses. Pour la stratégie, je pense que nous avons fait trop d'erreurs à un moment de la saison, et dans la gestion des pneus, nous n'avons pas été assez constants à 100%. Abu Dhabi a été une bonne course mais nous avons aussi parfois connu de très mauvaises épreuves et nous ne semblons pas encore avoir compris comment arriver tout le temps à une bonne gestion des pneus. Ce sont les trois aspects clés sur lesquels nous nous concentrons en ce moment » a-t-il relevé.

