F1 : Révolution actée chez Ferrari, Red Bull ne valide pas

Arnaud De Kanel

Malgré un début de saison tonitruant, Ferrari s'est sabordée à maintes et maintes reprises, laissant filer Max Verstappen et Red Bull vers un deuxième sacre consécutif. La Scuderia a pris des mesures radicales et a entrainé la démission de Mattia Binotto, directeur sportif de l'écurie, dans le lot. Chez Red Bull, on ne comprend pas cette décision.

Pointé du doigt lors des erreurs de stratégies de Ferrari cette saison, Mattia Binotto a été poussé à démissionner de son poste de directeur sportif. La Scuderia avait les cartes en mains et pouvait rêver du titre avec Charles Leclerc qui avait remporté deux des trois premiers Grand Prix de la saison. Or, la Scuderia a craqué et les hauts responsables de l'écurie italienne ont amorcé le début d'une révolution. Le remplaçant de Mattia Binotto n'ayant toujours pas été nommé, il se murmure dans le paddock que Ferrari aimerait signer Christian Horner, en poste chez Red Bull. Ce dernier a démenti catégoriquement et a même critiqué la décision de la Scuderia .

«Mon engagement est avec l’équipe Red Bull»

C'est confirmé par le principal intéressé lui-même, Christian Horner ne remplacera pas Binotto chez Ferrari. « Mon engagement est avec l’équipe Red Bull. Je suis là depuis le début et nous avons évidemment un attachement étroit » a-t-il avoué dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il s'est ensuite questionné sur la démission de l'Italien : « Je ne comprends pas vraiment. C’est évidemment le choix de Ferrari, pas celui de Mattia. Démission, je n’y crois pas un instant. Je pense que ce sera le sixième directeur d’équipe en face duquel je siège depuis que je suis chez Red Bull. »

«Le départ de Mattia me semble insensé et irréfléchi»