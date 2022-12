F1 : A peine retraité, Vettel lâche une incroyable révélation

La rédaction

À l’issue de cette saison 2022, Sebastian Vettel décidait de mettre un terme à une carrière de 15 ans en Formule 1. Désormais à la retraite, l’Allemand est revenu sur ses premiers pas en F1. Présent à ce moment-là, Mark Webber, qui a par la suite été le coéquipier du quadruple champion du monde chez RedBull, s’est lui aussi souvenu des débuts de Vettel.

Après 15 ans de carrière en Formule 1, Sebastian Vettel décidait de mettre un terme à sa carrière à l’issue de la dernière saison. La premier apparition de l'Allemand remontait au Grand Prix des États-Unis en 2007. Mais en 2005, Vettel avait réalisé un premier test F1 avec l'écurie BMW. Il s’est d’ailleurs souvenu de ce moment important de sa carrière.

« Je n’étais plus capable de tenir mon cou et Mark a été très gentil »

Dans des propos relayés par MotorSport , Sebastian Vettel est revenu sur ses premiers pas en Formule 1. « Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est que j’effectuais mon tout premier test en F1 en 2005. Mark était alors présent également, nous avions partagé la voiture. J’avais un accord avec BMW qui me permettait de faire quelques tours, et je me souviens très bien de ce test car j’avais un peu peur et mes yeux étaient... Il y avait une telle adrénaline après ces quelques tours effectués. » Sebastian Vettel a notamment avoué avoir été totalement épuisé après ses premiers tests. Il précise notamment que Mark Webber avait très bien veillé sur lui à ce moment-là. « Je n’étais plus capable de tenir mon cou et Mark a été très gentil, il nous a emmenés à l’aéroport, et c’est ainsi que les choses ont réellement commencé. »

« Sebastian n’était pas prêt pour la brutalité d’une monoplace de Formule 1 »

Présent aux premiers tests de Sebastian Vettel en Formule 1, Mark Webber s’est lui aussi souvenu de ce moment particulier. Il précise notamment qu’à l’époque, l’Allemand n’avait pas encore le physique pour piloter une monoplace de F1. « En 2005, les voitures étaient très légères. Elles avaient tant de puissance et d’adhérence alors physiquement, comme c’est encore le cas de nos jours, vous n’êtes pas prêt à ça. Sebastian n’était pas prêt pour la brutalité d’une monoplace de Formule 1, il me disait à l’époque : ’Je ne suis pas sûr que ce soit possible pour moi’. Mais c’est un travailleur acharné, il va de l’avant, il est très analytique et il avait une grande confiance en lui. Il savait que le rêve était toujours bien vivant. »

« C’était une aventure vraiment cool »