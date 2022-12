Hamilton, Schumacher, Vettel... Les plus gros déclins en F1

Pierrick Levallet

Chez McLaren, Daniel Ricciardo était très loin du niveau qu'il affichait par le passé. L'Australien a connu un véritable déclin au sein de l'écurie britannique. Mais il n'est pas le seul pilote de l'histoire à avoir connu une telle chute de performance. Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Fernando Alonso... Ils sont quelques uns à avoir connu un déclin fulgurant en F1.

En rejoignant McLaren, Daniel Ricciardo a considérablement régressé en F1. Alors qu’il se battait régulièrement dans le haut de tableau avec Red Bull et Renault, l’Australien s’est retrouvé en fond de grille avec l’écurie britannique. Le pilote de 33 ans n’y arrivait plus et ne supportait plus la pression. Résultat, Daniel Ricciardo est sorti de la grille de départ. La saison prochaine, il sera le troisième pilote de Red Bull derrière Max Verstappen et Sergio Pérez. Daniel Ricciardo a connu un réel déclin en peu de temps, comme d’autres pilotes par le passé.

Michael Schumacher et Sebastien Vettel très loin de leur succès

Michael Schumacher a connu un fin de carrière plutôt délicate. Septuple champion du monde et dominateur avec Ferrari, l’Allemand avait rejoint Mercedes en 2010. Mais en trois ans passés au sein de l’écurie allemande, Michael Schumacher n’a pas remporté la moindre victoire. Sans succès avec Mercedes, il a pris sa retraite en 2012. Autre Allemand à avoir connu un déclin fulgurant, Sebastian Vettel. Quadruple champion du monde avec Red Bull entre 2010 et 2013, le pilote de 35 ans qui a pris sa retraite en 2022 a eu du mal pour la fin de son aventure chez Ferrari. Pourtant vice-champion du monde derrière Lewis Hamilton en 2017 et 2018, Sebastian Vettel a connu une année très compliquée en 2020 (il avait terminé 13e du classement des pilotes) avant de rejoindre Aston Martin et terminer sa carrière.

Räikkönen et Alonso, deux vétérans en difficulté

Kimi Räikkönen a également connu une fin de carrière bien différente de son début. Champion du monde en 2007 avec Ferrari, il ne réitérera jamais sa performance par la suite. Il s’éloignera même de la F1 en 2009 après une saison en demi-teinte chez Ferrari. Il reviendra sur les pistes en 2012 chez Lotus, avant de vivre une deuxième aventure moins remplie de succès. Kimi Räikkönen terminera sa carrière chez Alfa Romeo, en se battant en fond de grille. Fernando Alonso, autre vétéran de la discipline, a aussi vu ses performances chuter d’un seul coup. Double champion du monde en 2005 et 2006, l’Espagnol a exploré d’autres horizons du sport automobile en quittant la F1 en 2018. Avant cela, il avait vécu trois ans sans la moindre victoire chez McLaren, chez qui il s’était réengagé en 2015 après une première aventure en demi-teinte en 2007. Son retour chez Alpine en 2021 n’a pas été des plus fracassants, puisqu’il n’a toujours pas décroché une seule victoire. Son dernier succès remonte en 2013, lors du Grand Prix de Barcelone. La saison prochaine, Fernando Alonso représentera Aston Martin. À voir si sa nouvelle aventure se déroulera mieux.

Le début de la fin pour Hamilton ?

Pilote emblématique de la F1 des années 2000, Felipe Massa aura connu une fin de carrière en demi-teinte. S’il n’a jamais été sacré champion du monde, le Brésilien a tout de même été deuxième en 2008, derrière Lewis Hamilton. Mais les années suivantes n’auront pas été très glorieuses pour Felipe Massa. Il s’engagera chez Williams en 2014 et prendra sa retraite en 2017. Enfin, Lewis Hamilton a peut-être connu la saison du déclin. À deux doigts de décrocher son huitième titre en 2021, le Britannique n’a pas pu rivaliser avec les autres écuries en 2022. Le septuple champion du monde a terminé sixième, derrière son coéquipier George Russell. À 37 ans, Lewis Hamilton est sur la fin de sa carrière. Et cette saison chaotique a peut-être marqué le début de la fin pour le pilote de Mercedes.