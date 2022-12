F1 : Hamilton, Russell... Red Bull lance un énorme avertissement à Mercedes

La rédaction

La transition entre la saison 2021 et 2022 aura été très compliquée pour Mercedes. Après un incroyable duel avec RedBull la première année, l’écurie allemande a été transparente cette saison avant de remonter la pente vers la fin. Mais du côté de l’équipe autrichienne, on ne cache pas sa peur de voir une équipe de Mercedes très redoutable en 2023.

Mercedes aura vécu une année 2022 cauchemardesque. Championne du monde des constructeurs en 2021, l’écurie allemande n’a pas fait mieux qu’une troisième place cette année. Mais du côté de RedBull, on redoute un retour au premier plan des Flèches d’Argent .

Hamilton, Schumacher, Vettel... Les plus gros déclins en F1 https://t.co/zxuUHLF21B pic.twitter.com/jXjQi3pSXp — le10sport (@le10sport) December 4, 2022

« Mercedes pourrait être redoutable et ils ont surtout Lewis Hamilton »

Dans des propos relayés par MotorSport , Helmut Marko s’est exprimé sur la saison à venir. Il estime que Ferrari sera très forte en 2023, mais ne cache pas craindre une certaine revanche du côté de Mercedes. Le consultant de RedBull précise notamment que Lewis Hamilton pourrait faire une incroyable saison. « Ferrari est forte mais Mercedes F1 sera plus forte au global grâce à cette échelle de développement. Ils ont compris la majeure partie de leurs problèmes je pense. S’ils partent sur un nouveau concept avec ces apprentissages, ils pourraient combiner le meilleur des deux mondes, leur concept avec le nôtre. Mercedes pourrait être redoutable et ils ont surtout Lewis Hamilton. Il est toujours un top pilote, très bosseur, qui a envie de travailler sur les problèmes et tire son équipe vers le haut. Il s’est sacrifié cette année. Pour moi il est bien meilleur que (George) Russell. Du côté de Ferrari, quel leader maintenant ? La voiture de 2023 ne devrait pas en souffrir. Ferrari a aussi un très bon pilote avec (Charles) Leclerc mais il a encore commis quelques fautes cette année. De moins en moins en fait. »

« J’ai bien peur pour nous qu’il en enchaine bien d’autres en 2023 »