F1 : Leclerc prévient tout le monde, Mercedes va faire un retour fracassant

Après avoir marché sur la Formule 1 pendant des années, Mercedes sort d’une saison très difficile. Hormis le succès de George Russell sur le Grand Prix du Brésil, l’écurie allemande a eu beaucoup de mal et n’a jamais été en mesure de lutter pour le titre. Mais pour la saison prochaine, Charles Leclerc, le pilote Ferrari, attend Mercedes au tournant.

Battu par Max Verstappen au finish sur le dernier tour de l’ultime Grand Prix de la saison 2021, Lewis Hamilton avait vu son huitième titre de champion du monde lui échapper pour quelques centièmes. Une frustration immense pour le pilote anglais qui se voyait déjà battre Michael Schumacher et ses sept titres. Surtout que derrière, Lewis Hamilton a vécu une année presque cauchemardesque.

Saison très difficile pour Mercedes

Mercedes a pris le mauvais virage et a mis longtemps avant de s’adapter aux nouveaux règlements. Il aura fallu attendre la toute fin de saison pour que l’écurie allemande remporte son premier et dernier Grand Prix de cet exercice grâce à George Russell. Même s’il a fini second à plusieurs reprises, Lewis Hamilton a bouclé sa première saison sans la moindre victoire. Le septuple champion du monde devrait donc revenir avec beaucoup d’envie en 2023…

You ask for black and white, you get black and white ⚫️⚪️#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/GGheMW7mI1 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 5, 2022

« Je compte aussi sur le retour de Mercedes »