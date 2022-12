F1 : Après sa révolution, Ferrari se fait interpeller par McLaren

Hugo Chirossel

Après un très bon début de saison, Ferrari a peu à peu baissé le rythme. La faute notamment à de nombreuses erreurs stratégiques, qui ont coûté des points à la Scuderia. Mattia Binotto, à la tête de l’équipe depuis 2019, en a fait les frais et n’est désormais plus le patron de l’écurie italienne. Une décision qui a surpris Zak Brown.

Deuxième au classement des pilotes et au championnat constructeur, Ferrari n’est pas satisfait des résultats obtenus cette année. Il faut dire que le début de saison était très prometteur, avec une voiture compétitive qui avait permis à Charles Leclerc de remporter deux des trois premiers Grand Prix. Mais finalement, la montée en puissance de Red Bull et Max Verstappen, associé à des erreurs commises par la Scuderia, ne lui ont pas permis de lutter pour le titre de champion du monde.

«Il me semble que Mattia (Binotto) a fait du bon travail»

Mattia Binotto, qui était à la tête de l’écurie italienne depuis janvier 2019, n’est désormais plus le patron de Ferrari. Une décision qui a surpris Zak Brown. « Je ne connais pas le fonctionnement interne de Ferrari, mais il me semble que Mattia (Binotto) a fait du bon travail, ils ont été compétitifs cette année », s’est étonné le patron de McLaren, dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant d’ajouter : « De mon point de vue, la stabilité et la capacité à faire travailler une équipe ensemble sur le long terme donnent les meilleurs résultats . » Andreas Seidl, directeur de McLaren, aurait été contacté par Ferrari pour potentiellement prendre la succession de Mattia Binotto. « Je n’en ai aucune idée, mais je sais qu’il n’ira pas », a lâché Zak Brown à ce sujet.

«Le départ de Mattia me semble insensé et irréfléchi»