F1 : Red Bull, Verstappen… L’énorme regret de Lewis Hamilton

Alors qu’il s’était battu jusqu’au dernier Grand Prix pour le titre de champion du monde la saison passée, la donne a été bien différente pour Lewis Hamilton cette année. L’objectif du Britannique était plutôt de réussir à remporter au moins une course, ce qu’il aurait pu réaliser au Brésil, si Max Verstappen n’était pas passé par là.

Mercedes est rentré dans le rang cette saison. Habitué à dominer la Formule 1 ces dernières années, l’écurie allemande a vu Max Verstappen décrocher les deux derniers titres de champion du monde. Cette année, l’équipe dirigée par Toto Wolff a même perdu le championnat constructeur au profit de Red Bull. Malgré une montée en puissance tout au long de la saison, Mercedes n’a jamais semblé en mesure de se mêler à la lutte pour les premières places. Très vite, on s’est même demandé si Lewis Hamilton ou George Russell allaient réussir à remporter au moins une course, ce que le second nommé a fini par faire, lors du Grand Prix du Brésil.

«Ma course s’est terminée après le contact avec Max»

À Interlagos, le septuple champion du monde aurait également pu s’imposer, mais un accrochage avec Max Verstappen avait rapidement mis fin à ses espoirs. « C’est certain, ma course s’est terminée après le contact avec Max (Verstappen) », a-t-il confié, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Finalement, Lewis Hamilton n’aura pas remporté le moindre Grand Prix cette saison. « Je pense que nous aurions eu beaucoup plus d’opportunités avec les deux arrêts que nous avons eus, et en mettant la pression, ça aurait été bien d’avoir cette bataille. Ce n’est pas le circuit le plus facile sur lequel doubler et vous avez généralement besoin d’un plus grand delta de temps en termes de rythme de l’autre voiture. Nous étions très, très proches. Il n’y avait qu’un ou deux dixièmes d’écart entre nous, surtout à un moment donné. J’aurais aimé avoir la chance de pousser, pousser, pousser et voir si une opportunité se présente . »

