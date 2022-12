F1 : Esteban Ocon annonce la couleur pour son duo avec Gasly

Thibault Morlain

Afin de remplacer Fernando Alonso, Alpine a décidé de faire confiance à Pierre Gasly. Le Français débarque ainsi qu'AlphaTauri afin de faire la paire avec Esteban Ocon. Un duo qui n'a pas manqué de faire énormément parler étant donné les tensions qu'il a pu y avoir par le passé entre les deux compatriotes. Mais cela semble être de l'histoire ancienne et Ocon est aujourd'hui prêt à briller avec Gasly.

A compter de la saison 2023 de Formule 1, Esteban Ocon et Pierre Gasly seront donc coéquipiers chez Alpine. Le second a en effet été recruté pour remplacer Fernando Alonso. Précédemment chez AlphaTauri et sous contrat avec Red Bull, Gasly a accepté de relever le défi, lui qui n'a pas toujours entretenu les meilleures relations avec Ocon. Mais voilà cela irait aujourd'hui mieux entre les deux pilotes français.

« J’ai hâte de commencer la collaboration »

Dans une interview accordée à actu.fr , Esteban Ocon a fait le point sur sa relation avec Pierre Gasly. Et à propos de son nouveau coéquipier, le pilote Alpine a confié : « On se connaît très bien avec Pierre depuis tellement longtemps. La première fois qu’il est monté dans un kart, c’était dans le mien sur le circuit d’Anneville-Ambourville à côté de Rouen. (...) « On roule ensemble depuis tout petit. On avait un rêve commun, celui d’être en Formule 1 et de rouler pour une grande écurie. C’est juste fou de se dire que ça y est, on y est. On va rouler dans l’une des plus grandes écuries du monde et pour une marque normande en plus. C’est une super-histoire, j’ai hâte de commencer la collaboration. (...) Non, je n’appréhende pas du tout la collaboration. On a une belle histoire à écrire ensemble avec Pierre, il y a beaucoup de travail pour amener la voiture au haut niveau. Mais comme chaque année en Formule 1, il faut prouver ».

« Je serai au top l’année prochaine »