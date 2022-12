F1 : Schumacher tremble pour son avenir, il supplie Hamilton et Mercedes

Arthur Montagne

Après deux saisons chez Haas, Mick Schumacher n'a pas été conservé par l'écurie américaine en vue de la saison prochaine. Le vétéran Nico Hülkenberg prendra sa place. Par conséquent, le fils du septuple Champion du monde se retrouve sans baquet pour 2023. Une situation qui pousse Ralf Schumacher à espérer que son neveu puisse se relancer en tant que troisième pilote chez Mercedes.

Après une première saison prometteuse face à Nikita Mazepin, Mick Schumacher devait confirmer face à un pilote beaucoup plus redoutable et expérimenté à savoir Kevin Magnussen. Et clairement, la saison du pilote allemand a été décevante, au point que Haas décide de ne pas le conserver en vue de la saison prochaine. Le fils du septuple champion du monde sera remplacé par Nico Hülkenberg et se retrouve officiellement sans baquet, la grille pour 2023 étant désormais complète. La seule option pour rester en F1 est donc d'obtenir un rôle de troisième pilote. Toto Wolff avait d'ailleurs ouvert la porte à cette option chez Mercedes. Et Ralf Schumacher confirme que ce serait une très belle opportunité.

« Mick vise un retour dans un cockpit de titulaire », assure tout d'abord l'oncle de Mick Schumacher à Sky Sports , avant d'ajouter qu'en attendant, un rôle de troisième pilote chez Mercedes serait une belle option. « Comme étape intermédiaire, un engagement en tant que pilote d'essais et de réserve chez Mercedes est évoqué. Pour Mick, ce serait certainement une démarche judicieuse car il pourrait travailler avec une équipe qui a beaucoup d'expérience et qui pourrait l'aider à progresser. Les procédures chez Haas et Mercedes sont différentes et c'est quelque chose dont Mick peut bénéficier », ajoute l'ancien pilote qui rêve de voir son neveu apprendre aux côtés de Lewis Hamilton et George Russel.

