Formule 1 : Verstappen incapable de rattraper Vettel

Arnaud De Kanel

Sebastian Vettel a mis fin à sa glorieuse carrière à l'issue du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Le gentleman allemand s'est retiré et laisse place à la nouvelle génération incarnée par Max Verstappen. Chasseur de records, le Néerlandais devra batailler pour battre ceux détenus par Vettel. Certains sont désormais impossibles à faire tomber pour Verstappen.

Une page s'est tournée en Formule 1. A mi-saison, Sebastian Vettel prenait la décision de mettre fin à sa carrière en fin de saison. C'est désormais chose faite pour l'Allemand qui laisse derrière lui de très beaux souvenirs mais également de prestigieux records. Précoce, Vettel est certain que Max Verstappen ne battra pas au moins deux de ses exploits.

Deux records de Vettel ont échappé à Verstappen

S'il peut s'inquiéter pour quelques uns de ses records, Vettel peut dormir tranquille pour deux de ses propriétés. En devant champion du monde en 2010, Sebastian Vettel reste à ce jour le plus jeune pilote titré de l'histoire. Il avait 23 ans, 4 mois et 11 jours lors de son premier sacre, tandis que Verstappen a été titré à 24 ans, 2 mois, 12 jours. Il détient aussi ce record de précocité pour ses trois autres titres mondiaux, étant quadruple champion à 26 ans, 3 mois et 24 jours.



Ensuite, il reste le plus jeune poleman de l'histoire à 21, 2 mois et 11 jours, devant Charles Leclerc, Fernando Alonso et Max Verstappen. C'était en 2008 au volant de sa Toro Rosso sur le mythique circuit de Monza.

Quelques records de Vettel en ligne de mire

Cette saison, Max Verstappen a battu un record de Sebastian Vettel, celui du nombre de Grand Prix remportés sur une saison. Il en chasse désormais trois autres détenus par l'Allemand. En 2013, Vettel devenait le pilote avec le plus de Grand Prix remportés consécutivement et 9 succès de rang, à l’occasion des GP de Belgique, Italie, Singapour, Corée du Sud, Japon, Inde, Abu Dhabi, Etats-Unis et Brésil. La plus longue série de Verstappen est de 5, entre le GP de France et celui d'Italie cette saison.



Sebastian Vettel détient également le nombre de poles sur une saison. En 19 séances de qualifications, il s’adjuge la pole à 15 reprises lors de la saison 2011. Verstappen n'a jamais fait mieux que 10 poles en 22 courses en 2021.



Pour finir, Vettel a passé le plus de tours en tête dans l'histoire de la F1 sur une seule saison. C'était en 2011, le fruit notamment de ses 15 poles, où il avait ouvert la route lors de 739 tours sur 1 133. Verstappen est le 5ème meilleur de l'histoire dans ce domaine avec 616 tours passés en tête sur 1 297 en 2021. Il y a encore du boulot pour le pilote Red Bull.