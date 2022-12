F1 : La FIA va trancher, Verstappen peut trembler

Arnaud De Kanel

Cette saison, Max Verstappen a largement dominé la plupart des Grand Prix. Bien souvent, les pilotes qui le précédaient en course ne pouvaient pas la rattraper car son moteur était trop puissant. Cette configuration de course pourrait prendre fin car la FIA pense à intégrer des nouvelles règles aérodynamiques qui visent à ralentir le leader de course.

La Formule 1 pourrait prendre un nouveau virage en 2026. Afin de s'éviter un scénario similaire à celui de cette saison, la FIA s'apprête à revoir son règlement. Lorsque Max Verstappen prenait le large, aucun monoplace n'était en mesure de le chasser. Pour resserrer l'écart et créer plus de spectacle en course, la FIA veut instaurer des nouvelles règles dans l'aerodynamisme des monoplaces. Ces règles devraient fortement ralentir le leader sur la piste. Ultra dominant, Max Verstappen devrait être la principale victime de ce nouveau règlement prévu pour 2026.

F1 : Red Bull veut mettre Max Verstappen au régime https://t.co/KXUkG319PW pic.twitter.com/v6OxVMQlS9 — le10sport (@le10sport) December 6, 2022

«Je pense que c'est une démarche très intéressante»

Ross Brawn, futur ex-manager sportif de la F1, a révélé qu'une réflexion était menée sur l'idée de réduire l'appui des premiers des épreuves afin d'empêcher une échappée trop facile. « L'une des grandes questions concernant la voiture 2026 est de savoir si nous aurons de l'aérodynamique active. Je pense que c'est une démarche très intéressante en termes d'efficacité. Il reste à voir comment cela peut être fait, et si cela peut être fait de manière sûre et prévisible. Mais l'aérodynamique active, nous l'avons à moitié pour le moment avec le DRS, puisque le DRS constitue de l'aérodynamique active. Mais est-il possible de faire quelque chose de beaucoup plus significatif ? » s'est questionné Brawn dans un entretien accordé à Motorsport.com.

«Je ne dis pas que nous le ferons, mais c'est une possibilité»