F1 : Premier bilan avec Mercedes, Russell annonce du lourd pour 2023

Pour sa première saison avec Mercedes, George Russell a réussi à terminer quatrième devant son coéquipier Lewis Hamilton, sixième. Ce premier a d’ailleurs dressé son premier bilan avec Mercedes. Il a notamment évoqué le fait de courir aux côtés de Lewis Hamilton. Après la saison décevante de l’écurie allemande, Russell a envoyé un message aux concurrents.

Après un passage de trois ans chez Williams, George Russell a remplacé Valtteri Bottas en 2022 en rejoignant donc Mercedes. Pour sa première saison avec l’écurie allemande, le Britannique a terminé à la quatrième position au classement des pilotes, devant son coéquipier Lewis Hamilton qui termine à la sixième place. Il a d’ailleurs dressé son premier bilan avec sa nouvelle équipe.

« Ce fut une excellente année à bien des égards »

Dans des propos relayés par MotorSport , George Russell est revenu sur sa première saison avec Mercedes. Le pilote britannique dresse un premier bilan très positif avec l’écurie allemande et ne cache pas sa joie de travailler au côté de Lewis Hamilton. « Je me sens très chanceux d’être dans cette équipe, d’être coéquipier de Lewis, d’apprendre énormément, d’être poussé à mes limites. Ce n’est pas facile d’être équipier avec quelqu’un d’aussi rapide et génial que lui. Mais ce fut une excellente année à bien des égards. Ce que nous faisons tous, chaque personne dans ce paddock, c’est génial. Nous avons tellement de chance de parcourir le monde, nous conduisons les voitures les plus rapides du monde sur les meilleures pistes du monde. Je suis crevé maintenant, mais il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent nous rendre heureux. »

« Nous devons retirer les points positifs de la saison »